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تشريعية الوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 700سجين يستند على مبادئ حقوق الإنسان‎

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تشريعية الوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 700سجين يستند على مبادئ حقوق الإنسان‎ تشريعية الوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 700سجين يستند على مبادئ حقوق الإنسان‎

وصف المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد ، بإصدار عفو رئاسى عن 700 من المحبوسين من بينهم شباب على ذمة قضايا متنوعة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
> جاء استنادًا على مبادئ حقوق الإنسان بأنه يعبر عن مدى شعور الرئيس بالمواطن الضعيف، مؤكدًا أنها هدية رائعة لذويهم من الرئيس فى العيد.

وقال رئيس تشريعية الوفد فى بيان له أننا “نتوقع المزيد من القرارت بالإفراج عن الشباب المحتجز، والذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، ولم يشاركوا فى تخريب مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين”، مؤكدًا أننا نطمع فى مشاعر الأبوة لدى الرئيس السيسى نحو أبنائه الشباب” ، مطالبا أن يكون المعيار فى قرار العفو عن الشباب هو ألا يكونوا متورطين فى تحريض على الإرهاب والعنف ضد قوات الشرطة والجيش.

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