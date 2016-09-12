ترامب يتهم المصرف المركزى الأمريكى بالعمل لصالح الديموقراطيين

اتهم المرشح الجمهورى الى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الاثنين المصرف المركزى الأمريكى ورئيسته جانيت يلين بالعمل لصالح الديموقراطيين خلال حملة الانتخابات التى ستجرى فى نوفمبر، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقال فى مقابلة مع قناة سى ان بى سى الاقتصادية ان “الرئيس أوباما ابقى معدلات الفوائد منخفضة. لا شكوك لدى فى ان هذا هو السبب الذى ابقاها” كما هى.

يشار إلى أن استقلال المصرف المركزى تجاه السلطات التنفيذية يشكل ابرز مبادئ الاقتصاد الأمريكى.

وتابع أن يلين “حافظت (على الفوائد) منخفضة بشكل مصطنع من اجل السماح لاوباما” بالمغادرة بدون أن يواجه عواقب ارتفاع محتمل فى معدلات الفوائد.

وأضاف ترامب أن “السؤال الاهم الذى اطرحه على نفسى هو استقلال المصرف المركزى”.

وقال أيضًا “لدينا فكرة ان المصرف المركزى يعمل بشكل مستقل عن الادارة والكونغرس لكن هناك أسئلة يطرحها الجميع الآن حوله. هناك ناس يعتقدون انه غير مستقل وانه يعثر على وسائل لكى لا يكون كذلك”.

ورفع المصرف المركزى أسعار الفائدة فى ديسمبر 2015 لكنه يمتنع منذ ذلك الحين عن زيادتها خارج نطاق 0,25 إلى 0,50% بسبب مخاوف على صلابة انتعاش الاقتصاد الأمريكى.