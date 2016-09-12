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قبل انطلاق الموسم - ' درس خصوصي ' من الحكام لفرق الدوري المصري

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قبل انطلاق الموسم - ' درس خصوصي ' من الحكام لفرق الدوري المصري قبل انطلاق الموسم - ' درس خصوصي ' من الحكام لفرق الدوري المصري

قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.. يقوم اتحاد الكرة عبر لجنة الحكام الخاصة به بإعطاء محاضرات لفرق المسابقة عن تعديلات قانون كرة القدم.

في يونيو الماضي أقرت تعديلات جديدة على قانون كرة القدم لم تنفذ في الجولات المتبقية من موسم 2015-2016، على أن تنفذ مع بداية الموسم الجديد.

وقال عزب حجاج القائم باعمال رئيس لجنة الحكام في تصريحات لموقع اتحاد الكرة إن اللجنة ستترسل إلى الأندية عدة محاضرين على دراية تامة بالتعديلات العديدة التى طرأت مؤخرا على قانون لعبة كرة القدم.

ويقوم المحاضرون بشرح وتوضيح تلك التعديلات للاعبين والاجهزة الفنية قبل انطلاق المسابقات بمختلف أقسامها.

وينطلق موسم 2016-2017 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وأوضح حجاج أن الهدف من إرسال هؤلاء المحاضرين هو ضمان نجاح المسابقات وعدم البلبلة فى الحالات التي تم تعديلها مؤخرا.

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