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وليام جيبور: الوجه الحقيقي للوداد يظهر أمام الزمالك.. وسأستغل تجربتي في مصر

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وليام جيبور: الوجه الحقيقي للوداد يظهر أمام الزمالك.. وسأستغل تجربتي في مصر وليام جيبور: الوجه الحقيقي للوداد يظهر أمام الزمالك.. وسأستغل تجربتي في مصر

يؤمن وليام جيبور مهاجم الوداد بقدرة فريقه على عبور الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يصطدم الفريقان بنصف النهائي.

ويحل الوداد ضيفا يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد برج العرب، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري.

وقال الليبيري جيبور في تصريحات نشرها موقع (البطولة) المغربي: "أعلم أن جمهور الوداد الغيور حزين على الإقصاء من كأس العرش، لكن مباراة الجمعة بمصر ستظهر الوجه الحقيقي للوداد".

وودع الوداد كأس العرش المغربي بالخسارة بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين أمام المغرب الفاسي من دور الـ16. (التفاصيل)

وأضاف "سنشرف الوداديين في العالم بأسره.. سأضع تجربتي ومعرفتي بالكرة المصرية رهن إشارة فريقي الجديد الذي لا أرتبط معه بالعقد فقط.. بل بعلاقة محبة عميقة مع جماهيره لما وجدته من ترحاب".

ولعب وليام جيبور مع طلائع الجيش قبل رحيله والانضمام لريو أفي البرتغالي في الوقت الذي أعلن الزمالك ضمه من الجيش، لكن اللاعب فضل الاحتراف في أوروبا قبل العودة في الصيف الجاري للوداد قبل أن يتم قيده إفريقيا.

وفي سياق متصل، أكد المهاجم الكونجولي فابريس أونداما لاعب الوداد أن لاعبي فريقه سيكونون على الموعد خلال مباراة الزمالك في ذهاب نصف النهائي.

وشدد "جميع اللاعبين نسوا الإقصاء من كأس العرش.. وكل التفكير الآن في مباراة الزمالك ونتمنى المساندة من جمهور الوداد".

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