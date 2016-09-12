الوداد: حسن شحاتة؟ لا نرغب في التعاقد مع أي مدرب عربي

لا يسعى الوداد لتغيير مدربه جون توشاك في الفترة الحالية رغم خروجه من كأس العرش في دور الـ16، وهو ما أكده مصدر داخل الفريق المغربي.

ويستعد الوداد لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يكون لقاء الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري.

وأكد مصدر عبر موقع Le360Sport المغربي ردا على أنباء التفاوض مع حسن شحاتة المدير الفني المستقيل من تدريب طلائع الجيش أنه لا توجد نية للتعاقد مع أي مدرب عربي.

وشدد المصدر على أن ظروف الوداد الحالية حساسة ويصعب فيها تغيير المدرب، إذ يقبل الفريق على خوض نصف نهائي دوري الأبطال.

ولم يفز الوداد إلا مباراة واحدة في أخر ست مباريات وذلك في مواجهة أسيك ميموزا في دور المجموعات بهدفين لهدف، إذ خسر أثنين وتعادل في ثلاثة مما جعل التكهنات حول إمكانية رحيل المدرب الإنجليزي.