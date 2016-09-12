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تغريدة - هكذا كانت تهنئة نجوم وفرق العالم للمسلمين بعيد الأضحى

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تغريدة - هكذا كانت تهنئة نجوم وفرق العالم للمسلمين بعيد الأضحى تغريدة - هكذا كانت تهنئة نجوم وفرق العالم للمسلمين بعيد الأضحى

اعتادت الأندية الأوروبية والعالمية ونجوم كرة القدم على تهنئة جماهيرهم في العالم بكل الأعياد لكل الأديان في السنوات الأخيرة بعد انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

مع حلول عيد الأضحى، تسابق نجوم وفرق العالم على تهنئة المسلمين بالعيد عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض FilGoal.com تهنئة النجوم للمسلمين بالعيد.

محمد صلاح

محمد النني

أحمد المحمدي

عمر جابر

أحمد حسن "كوكا"

محمود حسن "تريزيجيه"

علي غزال

محمد أبو تريكة

بول بوجبا

ميسوت أوزيل

كريم بنزيما

إدين دجيكو

كيرت زوما

بازل

ستوك سيتي

مانشستر يونايتد

أرسنال

تشيلسي

ليفربول

ريال مدريد

برشلونة

بايرن ميونيخ

يوفنتوس

روما

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