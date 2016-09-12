"ديلى ميل": المانجو يساعد على مقاومة السمنة ومرض السكر

أظهرت العديد من الأبحاث منذ فترة طويلة أن الجريب فروت والأناناس أفضل أغذية تساعد الناس على فقدان الوزن، والآن أضاف العلماء فاكهة "المانجو" إلى القائمة حيث تساعد أيضا على وقف السمنة والسكر من النوع 2. ووجدت دراسة أن تناول فاكهة المانجو يمكنها منع فقدان بكتيريا الأمعاء النافعة “Microbiome”.

وقال الباحثون إنه وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن البكتيريا الجيدة فى الأمعاء قد تلعب دوراً رئيسياً فى تقليل خطر الإصابة بالسمنة والمضاعفات المرتبطة بها مثل مرض السكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية أوكلاهوما، أن المانجو هو مصدر جيد للألياف، كما أظهرت الدراسات السابقة قدرته على مكافحة جينات الدهون مع خفض مستويات السكر فى الدم وتعزيز المناعة. وأضاف الباحثون أن كوبا واحدا من المانجو يضم الكثير من المواد المضادة للأكسدة وأكثر من 20 نوعا من الفيتامينات المختلفة والمعادن ويعتبر مصدراً جيداً للألياف.