مميزات جديدة أطلقتها”واتساب” مؤخرًا

أطلقت شركة” واتساب”، نسخة جديدة تحمل رقم 2.16.262 إلى القناة التجريبية في متجر تطبيقات غوغل بلاي ستور Google Play Store، والتي تضيف عدداً من الميزات الجديدة التي تجعل مشاركة الصور مع الأصدقاء أكثر متعة وأشبه بخدمة “سناب شات”.

وذكر سجل التغييرات الخاص بالنسخة ميزات موجودة منذ النسخة رقم 2.16.230 مثل إعادة الإرسال إلى جهات اتصال متعددة والدردشات المتكررة، إلا أن السجل لم يشر إلى أي ميزة جديدة تم إدخالها ضمن النسخة 2.16.262.

وتقدم أحدث نسخة تجريبية من تطبيق “واتساب” لنظام أندرويد إمكانية الكتابة والرسم على الصور وإضافة الملصقات، بحيث يمكن للمستخدم، بعد التقاط صورة عبر كاميرا “واتساب”، القيام بإضافة ملصق لها أو كتابة نص أو حتى الرسم عليها، وذلك بشكل يشابه إلى حد كبير الإمكانيات التي يقدمها تطبيق سناب شات أو ميزة قصص إنستغرام التي أضافت بعض الوظائف المماثلة.

كما أن معظم الرموز التعبيرية المستخدمة ضمن التطبيقين متشابهة، وذلك لأن “واتساب” تجبر المستخدم على استعمال أشكال الرموز التعبيرية المخصصة لنظام أي أو إس iOS حتى على نظام أندرويد بدلاً من استخدام الرموز التعبيرية المفتوحة المصدر Twemoji المستخدمة ضمن خدمتي “تويتر” و”سناب شات”.

وأضافت “واتساب” ميزة إضاءة الفلاش المزيفة للمساعدة على أخذ صور سيلفي في الإضاءة المنخفضة، بشكل يشابه ريتنا فلاش من شركة “آبل”، حيث يزداد سطوع الشاشة وتضيء باللون الأبيض للحظات مما يساعد على تسليط الضوء على وجه المستخدم إلى حد ما أثناء التقاط الصور.

كما يمكن للمستخدم، عند الضغط على زر تسجيل مقاطع الفيديو، تحريك اصبعه للأعلى أو للأسفل من أجل الحصول على ميزة التكبير والتصغير، بشكل يشابه “سناب شات”.

وأصبحت الرموز التعبيرية التي يتم ارسالها بدون نص ضمن الدردشات أكبر الآن، حيث عمدت “واتساب” إلى القيام بذلك سابقاً مع رمز القلب الأحمر، ولكن الخاصية تنطبق الآن على جميع الرموز التعبيرية.

ويمكن لجميع المستخدمين تجربة المميزات الجديدة لتطبيق “واتساب” المخصص لنظام أندرويد عن طريق الاشتراك في برنامج “واتساب” التجريبي، أو الانتظار حتى صدور النسخة بشكل رسمي.