بالصور.. زحام شديد على دور عرض «وسط البلد» لمشاهدة أفلام العيد

شهدت منطقة وسط البلد، اليوم الاثنين، زحام شديد من جانب العديد من الشباب والفتيات علي شبابيك تذاكر سينمات وسط البلد، وذلك لمشاهدة أحدث الأفلام المعروضة في أول أيام عيد الأضحي المبارك.

في حين تواجدت عناصر من قوات الأمن والشرطة النسائية أمام سينمات “مترو ورينيسانس وميامي وكوزموس”؛ لضبط اي حالة من حالات التحرش في أولي ايام عيد الفطر المبارك.

فيما حرص المنتج السينمائي احمد السبكي علي التواجد بسينما مترو لمتابعة عملية دخول وخروج الجمهور لدور العرض.

ويدخل سباق موسم عيد الأضحى عدد من الافلام السينمائية أبرزها فيلم “كلب بلدي” للفنان أحمد فهمى والإعلامى سيد أبو حفيظة، وفيلم “حملة فريزر” للثنائي شيكو وهشام ماجد وفيلم “صابر جوجل” للفنان محمد رجب،و فيلم “تحت الترابيزة” للنجم محمد سعد.

المراسل عمر جمال