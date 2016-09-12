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يسرى المغازى: العفو الرئاسي عن 700 سجين لفتة إنسانية من الرئيس

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16217أكد النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب والقيادى بإئتلاف دعم ،أن قرار الرئيس عبد الفتاح بالعفو عن 700سجين ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر ، يؤكد على البعد الانساني في شخصية الرئيس وحرصة على دخول البهجة فى قلوب أسر هؤلاء المساجين ، يدخل السرور على قلب أبائهم وأمهاتهم واهلهم، وهى خطوة إنسانية مقدرة.

وأشار المغازى الى أن مصر تعيش حالة كبيرة من التحول، وأنها الأن بحاجة الى جهد كافة أبنائها وخصوصا من الشباب ، والذين قد يغرر بهم البعض للتورط في قضايا جنائية أو قضايا ضد الوطن وهو ما ينبغي التحوط له جيدا فمصر تحتاج منا للجهد والاخلاص لانها تشق طريقا صعبا نحو الديمقراطية والتقدم.

وأضاف عضو البرلمان ، أن مثل هذه القرار الإنسنية للرئيس تدحض كافة المؤامرات ضدة وتقتل الشائعات ، وتجعل المواطنين يلتفون حوله ويساندونه فى جميع قرارته ويتأكدو أنه نصير الضعفاء ، وأننا بحاجة إلى قائد يتمتع بإنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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