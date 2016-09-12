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حجاج الدولة بخير بعد أن أدوا الركن الأعظم

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حجاج الدولة بخير بعد أن أدوا الركن الأعظم حجاج الدولة بخير بعد أن أدوا الركن الأعظم

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية لدولة الإمارات أن كافة حجاج الدولة بخير بعد ان أدوا الركن الاعظم من مناسك الحج  وما تبعه من شعائر وأن اللجنة الطبية التابعة لمكتب شؤون الحج لم تسجل أي حالات مرضية.

وواصلت فرق عمل بعثة الحج الرسمية للدولة اتخاذ إجراءاتها للحفاظ على راحة وسلامة حجاج الإمارات وتمكينهم من  أداء المناسك في طمأنينة وراحة تامة .

وأشار الكعبي إلى أن أعضاء اللجنة يتابعون كافة حجاج الدولة صحيا حتى بعد عودتهم إلى الإمارات للتأكد من عدم حملهم لأي أعراض قد تؤثر على صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم وذلك وفقا لخطة موضوعة سلفا من مكتب شؤون الحجاج.

وقال إن أصحاب الفضيلة الوعاظ والواعظات المصاحبين لحجاج الدولة ضمن لجنة الوعظ في البعثة الرسمية للحج وضمن حملات الدولة  واصلوا تقديم المحاضرات لتوعية الحجاج بالمناسك ومستحبات وسنن الحج بتسلسلها والأمور الشرعية المرتبطة بها.

وواصلت فرق التفتيش الغذائي بالبعثة جولاتها للتأكد من توافر اشتراطات السلامة الغذائية بها في كل الوجبات المقدمة للحجاج كما قامت بتوعية أصحاب الحملات والحجاج بآليات الحفاظ على سلامة الغذاء.

 

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