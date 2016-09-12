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ضبط 6 أطنان و200 كيلو سمن نباتى وزيت طعام غير صالح للاستهلاك بالمحلة

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ضبط 6 أطنان و200 كيلو سمن نباتى وزيت طعام غير صالح للاستهلاك بالمحلة ضبط 6 أطنان و200 كيلو سمن نباتى وزيت طعام غير صالح للاستهلاك بالمحلة

>الغربية – عادل ضرة

ضبطت مباحث بالمحلة 6 أطنان و200 كيلو سمن نباتى غير صالح للاستهلاك وزيت طعام غير صالح للاستهلاك الداخل مخزن مواد غذائية بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم عبد الفتاح.م.ا – 51سنة  صاحب مخزن مواد غذائية بمنشية البكرى دائرة قسم ثان المحلة - مقيم بقرية نمره البصل – مركز المحلة لتجميعه كميات كبيرة من السمن النباتى وزيوت الطعام وتخزينها فى مخزن  غير مرخص  بقصد حبسها عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة  وتم ضبط 5,600  طن سمن نباتى غير صالحة للاستهلاك، و600  كيلوجرام زيت طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 14491 جنح قسم ثان المحلة 2016.

 

 


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