استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم/الاثنين باستثناء شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية التي انخفضت.

وانخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 28ر0 نقطة بنسبة 4.67% لتسجل 72ر5 ?دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 80ر5 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 66ر5 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند 99ر3 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 08ر4 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 82ر3 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 85ر1 دولار.

كان أعلى مستوى للشهادات عند 95ر1 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 84ر1 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 40ر0 دولار.