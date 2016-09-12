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دراسة.. 47 % ممن يعانون السمنة يصابون به بسبب الجينات

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دراسة.. 47 % ممن يعانون السمنة يصابون به بسبب الجينات دراسة.. 47 % ممن يعانون السمنة يصابون به بسبب الجينات

أرشيفية

كشف مجموعة من الباحثين من جامعة “كولورادو بولدر” أن 47 % ممن يعانون من السمنة يكون السبب وراثيا، وفقا لما نقله الموقع الأمريكى “هيلث”.

فسر الباحثون الدراسة، وفقا لقراءات الاستبيان الذى شارك فيها أكثر من 700 ممن يعانون من البدانة، إذ يوجد جينات وراثية تلعب دورا كبيرا فى إصابة الأجيال الحديثة بالسمنة، وكانت النساء هن أكثر عرضه لانتقال هذه الجينات.

وقد اكد “جيسون بوردمان” أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة: “توصلت الدراسة إلى أن 47% ممن يعانون من البدانة بكل دراجتها يرجع إلى جينات وراثية، ويمكن التعرف عليها باختبار حديث، موضحا أنه يمكن تجنبها باتباع نظام غذائى صحى منذ الطفولة حتى لا يصاب هذا الطفل فى الكبر بالسمنة التى لا يستطيع السيطرة عليها”.

وأضاف: “إلى جانب السمنة ومشاكلها الصحية المعروفة ،إلا أن هناك أمراضا نفسية أخرى تصيب أصحاب الوزن الزائد، وأظهرت الدراسة أيضا أن هذه الجينات ،تنتقل للنساء أكثر من الرجال، ولا يوجد علاج لهذه الجينات الوراثية غير النظام الغذائى الصحى وممارسة التمارين الرياضية يوميا”.

ا ش ا

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