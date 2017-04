العرب يغزون الغرب.. تعرف على 13 فارس حققوا نجاحهم السينمائي هناك

ربما لا تصل العديد من الأفلام العربيه إلى العالمية، وإذا وجدت طريقًا ربما لا تنال الإشادة المناسبة، لكن هناك الكثير من الممثلين والممثلات العرب أو من والداين عرب يشاركون بقوة فى أفلام غربية ضخمة الإنتاج، وحظوا بشهرة عالمية.

رامي مالك: أمريكي من أبوين مصريين، حقق شهرة واسعة عالمية من خلال بطولته لمسلسل MY ROBOT، وسبق أن شارك فى أفلام أخرى حظت بشهرة عالمية أيضًا أمام نجوم هوليوود كريستان ستيورات، وبن ستيلر، روبين ويليامز، روبرت باتنيسون من خلال العديد من الأفلام منها Night at the Museum و The Twilight Saga.

عمرو واكد: ممثل مشهور في السينما العالمية بأداء شخصيات من الدول العربية ودول البحر المتوسط، شارك في العديد من الأفلام العالمية مع نجوم بارزين على رأسهم سكارليت جوهانسون فى فيلم Lucy، وجورج كلونى في فيلم Syriana، و آيون ماكريجور وإيملي بلانت فى فيلم Salmon Fishing in the Yemen.

طوني شلهوب: أمريكي من أصل لبناني، والده مهاجر من لبنان ووالدته أمريكية من أصل لبناني، حائز على جائزة جولدن جلوب، مشهور بشدة من خلال مسلسله Monk بالإضافة لمشاركته في العديد من الأفلام الأمريكية كممثل وكمؤدي لأصوات الشخصيات في أفلام الآنيميشن والـ ”لايف أكشن”،من أشهر أعماله Men in Black مع النجمين ويل.

غسان مسعود: ممثل سوري شارك في عدة أفلام عالمية، ووقف أمام نجوم هوليوود على سبيل المثال جونى ديب فى Pirates of the Caribbean: At World’s End ومع المخرج الكبير ريدلي سكوت أمام أورلاندو بلوم وإيفا جرين وليام نيسون فىKingdom of Heaven وشارك فى بطولة فيلمExodus: Gods and King.

سيد بدرية: مصري- أمريكي، تغلب على مسيرته الفنية في أمريكا الأعمال التليفزيونية، دوره الأشهر من خلال فيلم Iron Man أمام روبرت داونى ، وفيلم The Dictator أمام ساشا باون كوهين، وبدأ مسيرته فى أمريكا من خلال فيلم Stargate.

خالد عبد الله: بريطانى من أبوين مصريين، وجد انطلاقته فى العديد من الأفلام العالمية سبق الإشتراك فيها مشاركات فى المسرح الإنجليزى، من أشهر أعماله فيلم The Kite Runner المستوحى من الرواية الشهيرة التى تحمل نفس العنوان، وأمام مات دايمون قدم شخصية المترجم فى فيلم Green Zone، كما شارك فى فيلم United 93.

خالد النبوي: آخر مشاركاته في أفلام أمريكية من خلال فيلم The Citizen، وسبق له العمل في فيلم المخرج ريدلي سكوت Kingdom of Heaven أمام ليام نيسون وأورلاندو بلوم، وفيلم Fair Game أمام شون بن وناعومي واتس.

سعيد التغماوى: فرنسي من أبوين مغربيين، يصور حاليًا مشاهده من فيلم السوبر هيرو Wonder Women، مع مشاركته في العديد من الأفلام الأمريكية منها American Hustle أمام كريستيان بيل، وG.I. Joe: The Rise of Cobra، والمسلسل الأمريكى الشهير Lost.

عمر الشريف: مصري وواحد من أكثر الممثلين العرب شهرة في هوليوود، حاصل على جائزة الجولدن جلوب 3 مرات وجائزة سيزار الفرنسية مرة واحدة، قدم أفلام عديدة لعل من أشهرها Lawrence of Arabia وDoctor Zhivago.



> ألكسندر صديق: بريطانى ذو أصل سودانى من ناحية الأب، ولد فى السودان ونشأ فى المملكة المتحدة ودرس هناك، ربما تتعرف على ملامح وجهه من خلال دوره البارز فى مسلسل GAME OF THROENS بشخصية دوران مارتيل، لكنه يشارك فى أفلام ومسلسلات عالمية قبل ذلك بكثير لعل أبرزهاStar Trek: The Next Generation فى مطلع.

جهاد عبده: ممثل سورى- أمريكى وقف أمام الأسترالية نيكول كيدمان خلال احداث فيلم Queen of the Desert ، كما يشارك بطولة فيلم A HOLOGRAM FOR THE KING أمام النجم العالمى توم هانكس من خلال شخصية دكتور حجاج.

خالد أبو النجا: ممثل مصري شارك بطولة فيلم أمريكى- كندى يحمل عنوان Civic Duty والذى تدور أحداثه بعد انهيار برجى التجارة العالميين من خلال محاسب أمريكى يشك فى جاره العربى بكونه إرهابي.

عليا شوكت: أمريكية من أصل عربي والدها هو الممثل العراقى تونى شوكت، شاركت في عدة أفلام ومسلسلات أمريكية، منها فيلم Ruby Sparks عام2012، وتنتظر عرض فيلم الإثارة GREEN ROOMآخر الشهر الجارى.