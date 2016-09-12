أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول - حمادة صدقي يختار أجمل هدف دخل مرمى الأهلي.. ' فعلتها في شوبير '

Google+ Print
لعبة في الجول - حمادة صدقي يختار أجمل هدف دخل مرمى الأهلي.. ' فعلتها في شوبير ' لعبة في الجول - حمادة صدقي يختار أجمل هدف دخل مرمى الأهلي.. ' فعلتها في شوبير '

اختار حمادة صدقي لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني السابق لسموحة ووادي دجلة هدف مميز سكن مرمى فريقه.

لعبة FilGoal.com الحالية عن هدف رائع للمنافس في مرمى فريق النجم.

ويقول حمادة صدقي لـFilGoal.com ضاحكا: "لماذا أختار هدفا للاعب آخر آخر سجل في الأهلي وقد فعلتها أنا بنفسي".

ويروي "كنا نلعب مع أحد الأندية من زامبيا على ملعبه، وكان الأهلي متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الدقيقة الأخيرة لاحت للمنافس فرصة خطيرة على مرمانا".

وتابع صدقي "تدخلت لإبعاد الكرة من المرمى لكن النتيجة كانت خطأ كارثي.. فرغم أنني استخدمت قدمي لإبعاد الكرة إلا أنها ذهبت بنفس القوة في المقص وسكنت شباك أحمد شوبير".

وواصل مازحا "لو أراد الفريق الزامبي تسجيلها بهذه الطريقة في هذه الزاوية لما تمكن من ذلك".

وأتم "أحمد الله أننا فزنا في هذه المباراة، حتى الآن أتذكر هذه اللقطة كلما تقابلت مع شوبير ولن أنسى هذا الهدف على الاطلاق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع