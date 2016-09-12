تقرير #في_الدوري - الإسماعيلي وتغيير الدماء.. هل ينتعش أم يواصل السقوط؟

أنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في الترتيب السادس، وهو المركز الذي كان فيه في الموسم قبل الماضي.. ترك نجوما كثيرة كالمعتاد وضم أخرين، فهل يتحسن موقعه في 2016-2017؟

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

ويستهل الإسماعيلي الدوري المصري بمواجهة الأهلي حامل اللقب يوم السبت المقبل في استاد بتروسبورت.

الموسم الماضي

خاض الإسماعيلي الموسم الماضي بأربعة مدربين وهم أحمد حسام "ميدو" لمدة أربعة أشهر فقط بعد أزمته الشهيرة مع حسني عبد ربه قائد الفريق عندما أصر على خروجه من النادي، قبل أن يتقدم باستقالته.

وتبع ميدو أشرف خضر كمدير فني مؤقت وأدار ثلاث مباريات حتى تم التعاقد مع التونسي نصر الدين نابي الذي لم يظهر أي معالم للدراويش فتعاقد محمد أبو السعود مع خالد القماش ليصل بالفريق للمركز السادس.

الإسماعيلي حقق 15 انتصارا وتعادل في ثمانية وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 47 هدفا واهتزت شباكه 36 مرة وجمع 53 نقطة.

الراحلون:

تجديد دماء الإسماعيلي لم يكن في الجهاز الفني فحسب، فبعد استقراره على عماد سليمان في الموسم المنتظر انطلاقه، فجاء تغيير شامل في عناصر الخبرة في الفريق.

فرحل عن القائمة الماضية 13 لاعبا بين انتهاء إعارة وعقود وبيع لأندية أخرى.

فجاء أبرز الراحلين، محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جمال وأحمد سمير المعارين.

بينما رحل مروان محسن هداف الفريق الموسم الماضي وصاحب 14 هدفا وصنع ثمانية أخرين إلى الأهلي في صفقة أنعشت خزينته بـ10 ملايين جنيه.

إضافة إلى ذلك، رحل أحمد سمير فرج وكريم الضو وخالد صبحي ومصطفى عفروتو والنيجيري كينيث ومحمد علاء "لالا" وعبد الرحمن حسان وطه عادل وشوقي السعيد الذي انتهى تعاقده.

الصفقات

نجح الإسماعيلي في ضم شريف حازم وسامح عبد الفضيل وعمرو مختار لتدعيم دفاعاته، أيضا محمد عادل جمعة ومحمد أبو المجد "بوشا" وعمرو عبد الفتاح "عموري" وأحمد الصعيدي وباهر المحمدي وأحمد جمال.

فيما عاد مهاجمه المعار لأسوان في الموسم الماضي شكري نجيب لدعم هجوم الدراويش.

لكن

يؤمن عماد سليمان المدير الفني الحالي للإسماعيلي أن فريقه لن ينافس على الدوري الموسم المقبل.

وأكد سليمان لـFilGoal.com: "لا أعد بالفوز بالدوري، ينقصنا خبرات كثيرة كان لابد أن يراعى وجودها.. فالأهلي مثلا مليء بالخبرات ويزيدون عليها".

وتابع "نرى استمرار حسام غالي وأحمد فتحي وعماد متعب وحسام عاشور.. ومعهم يوجد إضافات مميزة أيضا في المراكز ذاتها وهذا ما يصنع الفارق في المنافسة".

وأوضح "الخبرات الموجودة في القائمة قليلة وهما حسني عبد ربه وشريف عبد الفضيل، لا نعد بالبطولة لكن أعد بمحاولة إعادة أداء الإسماعيلي المعتاد".

توقع FilGoal.com

من المركز السادس للتاسع