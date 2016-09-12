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لعبة في الجول - عرابي يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي.. ' صاروخ إنبي '

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لعبة في الجول - عرابي يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي.. ' صاروخ إنبي ' لعبة في الجول - عرابي يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي.. ' صاروخ إنبي '

اختار أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق أفضل هدف سكن شباك فريقه في الموسم الماضي، وكانت إجابته عبر FilGoal.com.

لعبة FilGoal.com الحالية عن هدف رائع للمنافس في مرمى فريق النجم.

ويجيب أسامة عرابي قائلا: "هدف محمد الشامي لاعب إنبي الشاب في مرمى الأهلي بنصف نهائي كأس ".

وسجل الشامي هدفا صاروخيا بيساره في المقص الأيمن للأهلي تقدم به لفريقه قبل أن يقلب الفريق الأحمر النتيجة 2-1 في الوقت القاتل ويصعد لمواجهة الزمالك في النهائي.

وأضاف عرابي "الهدف كان مباغت وعكس سير المباراة ورغم سيطرة الأهلي إلا أن الشامي سدد بقوة".

ثم استدرك "لاعبونا أيضا سجلوا أهدافا عالمية مثل عبد الله السعيد في مرمى طلائع الجيش من منتصف الملعب وهدف مؤمن زكريا الرائع في أسوان".

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