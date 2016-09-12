حوار - نجم الوداد يتحدث عن أمنية لم تتحقق بسبب الأهلي و ' رغبة لن تحدث ضد الزمالك '

كل الأنظار تتجه لملعب برج العرب بعد 3 أيام من الآن من أجل المواجهة المرتقبة بين الزمالك والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال. فكيف يرى رضى الهجهوج مهاجم الفريق المغربي تلك المواجهة؟

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد نجح في التأهل إلى نصف النهائي كمتصدر لمجموعته. مجموعة شهدت وداع الأهلي للبطولة. بينما الزمالك حجز تذكرة نصف النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حوارا مطولا مع رضى الهجهوج مهاجم نادي الوداد.

وتحدث صاحب الـ22 عاما عن مشوار الوداد في البطولة وأمنية لم تتحقق بسبب الأهلي ورغبة لن تحدث بسبب الزمالك.. وكل ما يلي على لسان رضي الهجهوج في حواره مع FiFa.com.

بداية المشوار

"وصولنا إلى هذا الدور من دوري أبطال أفريقيا لم يكن سهلا، بما أننا مررنا على الأدوار التمهيدية قبل الدخول في مرحلة المجموعات".

"لقد مررنا بوضعيات صعبة ولعبنا مباريات مصيرية وكل المباريات كانت صعبة. قبل دور المجموعات كانت أصعب مباراة لعبناها في الكونجو الديمقراطية".

"كانت الأجواء صعبة للغاية أمام مازيمبي الكونجولي، سواء المناخية أو ضغط الجماهير، ورغم ذلك عدنا بالتأهل وبدأت القصة الجميلة".

أمنية لم تتحقق بسبب الأهلي

" كانت المباريات صعبة أمام أندية أفريقية كبيرة. فبطبيعة الحال".

"كنا نتمنى كلاعبين أن يرافقنا النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي، لكي تكتمل الفرحة بالنسبة إلينا".

"الأهلي فريق كبير وهو صاحب الرقم القياسي في التتويجات، لكن كرة القدم، اختارت فريق زيسكو الزامبي الذي كان الأفضل واستحق التأهل".

"كنا نعلم منذ بداية الأمر أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا آمنا بقدراتنا وحاولنا لعب مرحلة ما قبل المجموعات ثم مرحلة المجموعات بإرادة كبيرة".

"وهذا ما ساهم في تحقيقنا هذا التأهل وبلوغنا الدور نصف النهائي واحتلالنا المركز الأول في المجموعة".

رغبة لن تحدث بسبب الزمالك

"لم أتمن مواجهة الزمالك في نصف النهائي. بل تمنيت أن نواجههم في الدور النهائي".

"لكي يكون نهائي عربي خالص. الكل يعرف أن النهائيات بين الأندية العربية تكون فيها الإثارة واللعب الجميل".

"لكن في هذا الوضع سيكون نصف النهائي كبيرا بين الوداد البيضاوي والزمالك المصري أو بالأحرى نهائي قبل الأوان".

حلم المونديال

"كلاعب شاب سيكون أمرا رائعا أن أشارك في كأس العالم للأندية في اليابان، فكل لاعب شاب يحلم بالوصول إلى هذه المنافسة".

"ولكن كما قلت لا يجب أن نحرق المراحل، وعلينا أولا وضع أرجلنا على الأرض والتركيز على نصف النهائي لبلوغ النهائي والتتويج بالدورة".

"وحينها يمكن أن نحقق حلمنا بلعب كأس العالم للأندية".

الدوري المحلي والرغبة الأولى

"ينافس الوداد دائما على البطولة ولتحقيق الألقاب، لأنه فريق كبير ولا يقبل أبدا اللعب على الأدوار الثانوية".

"رغم أن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية، بالنظر لمستوى الأندية الأخرى التي عزّزت صفوفها وحضّرت جيدا لانطلاق البطولة المغربية".

"رغم رغبتنا في المنافسة على البطولة المغربية والتتويج بها، إلا أن الأهم بالنسبة لنا يبقى الذهاب إلى نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا والتتويج بها لبلوغ كأس العالم للأندية اليابان 2016 FIFA".

"كل تركيز الوداد البيضاوي الآن هو البطولة القارية، وبعدها سنعود للتركيز على البطولة المحلية".

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