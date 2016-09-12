الجيش السورى يعلن التزامه بتطبيق التهدئة لمدة سبعة أيام

أعلن الجيش السورى مساء الاثنين التزامه باتفاق الهدنة فى سوريا الذى دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين بموجب اتفاق أمريكى روسى، لمدة سبعة ايام.

وجاء فى بيان للقيادة العامة للجيش السورى أوردته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "يطبق نظام التهدئة على أراضى الجمهورية العربية السورية لمدة سبعة أيام اعتبارا من الساعة 19،00 (16,00 ت غ) يوم 12/9/2016 ولغاية الساعة 23،59 (20,59 ت غ) يوم 18/9/2016"، مؤكدا على "الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أى خرق من جانب المجموعات المسلحة".