الائتلاف السورى: إقرار الهدنة يقتضى الوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى

أعلن الائتلاف الوطنى السورى فى بيان له دعم الجهود الرامية لتخفيف معاناة الشعب السورى، مضيفًا أن إقرار الهدنة يقتضى الوقف الفورى لعمليات التهجير القسري، حسبما أعلنت “سكاي نيوز عربية”.

وأشار الائتلاف إلى أن الجيش الحر وبقية الفصائل ستتعامل بإيجابية مع الهدنة لكنها تملك حق الرد على الخروقات، مشددًا على ضرورة السماح بعودة المهجرين إلى مناطقهم بضمانات من الأمم المتحدة وأطراف الهدنة.

ودعا الائتلاف إلى اعتبار الميليشيات الداعمة للنظام منظمات إرهابية عابرة للحدود، مردفًا: ” نؤكد سعينا الإيجابى لإنجاح الهدنة”.