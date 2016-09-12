القبض على قوّاد يعرض ساقطات على الرجال بالمنيا مقابل 50 جنيهًا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عامل يحرض المواطنين على ممارسة الدعارة بكورنيش النيل مقابل أجر مادى.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث الآداب بتحريض عامل المواطنين على الدعارة مقابل أجر مادى بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا.

وبتقنين الإجراءات تبين قيام " م . م " ، 56 عاما، عامل، مقيم بمساكن كدوان قسم المنيا بتحريض المواطنين على الدعارة مقابل أجر مادى بمنطقة كورنييش النيل، ويتخذ من منطقة كورنيش النيل مكانا لإيقاف المارة من الرجال راغبى المتعة الحرام ثم الاتصال بالساقطات وإحضارهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 50 إلى 200 جنيه، تم ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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