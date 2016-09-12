خبير عسكري: ثورة الشعب السوري ليست جياع بل مطالب‎

قال المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي ارتياحاً كاملاً فى مواقفها إلى جانب الرؤية الروسية تجاه الثورة السورية.

وأضاف رحال خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، أن الاتفاق العاجل الذي يُمكن أن يطبق علي الأرض غير موجود أساسًا، موضحًا: “كان يجب علي جون كيري وسيرغي لافروف أن يكون لديهما حل متوافق يمكن أن يطبق علي الأرض، ويُخرج كل الفصائل الإرهابية، أو أن يعاملها بشكل متكامل”.

وأوضح رحال أن هناك وعودًا بأن طيران الأسد لن يكون له مكان أو عمل فى السماء السورية، بينما أكد لافروف وكيري أن هناك عملية تقاسم للمناصب بحيث تصبح إدلب وحلب للطيران الروسي، وتترك بقية المناطق لطيران الأسد.

وأكد رحال أن ثورة الشعب السوري ليست ثورة جياع وإنما ثورة مطالب، لذلك عملية الحصار الذي يفرضه نظام بشار الأسد، تأتي ضمن الخيار العسكري الذي اعتمدته طهران.