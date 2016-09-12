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ميركل تزور باريس لتبحث مع أولاند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

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ميركل تزور باريس لتبحث مع أولاند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ميركل تزور باريس لتبحث مع أولاند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

تغادر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، العاصمة الألمانية في طريقها إلى باريس لعقد اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الأوربي على رأسها انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

وقال مكتب ميركل -في تصريحات صحفية نقلتها قناة (إيه بي سي) - إن ميركل ستلتقي الخميس مع الرئيس الفرنسي لبحث الموضوعات المدرجة على قمة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا.

وسيجتمع روساء ال 27 دولة الأعضاء في الإتحاد الأوربي في المدينة الجمعة القادمة.

كانت ميركل قد عقدت إجتماعات غير رسمية مع غالبية قادة الدول الأوربية خلال الأسبوعين الماضيين.

ا ش ا

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