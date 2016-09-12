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الصين تحث الأطراف المعنية فى سوريا على الالتزام التام بوقف الاعتداءات

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الصين تحث الأطراف المعنية فى سوريا على الالتزام التام بوقف الاعتداءات الصين تحث الأطراف المعنية فى سوريا على الالتزام التام بوقف الاعتداءات

أرشيفية

حثت الصين، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية على التنفيذ التام لاتفاق وقف الاعتداءات فى حلب والسعى الى تحسين الاوضاع الراهنة بالبلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا الذى تم التوصل اليه بمساعدة الولايات المتحدة وروسيا.

وأعربت هوا عن ترحيب الصين بتلك الهدنة بين قوات والمعارضة فى سوريا، والتى وصفتها بأنها شرط مسبق لتحقيق التسوية السياسية وضمان لتحسين الاوضاع الإنسانية ومكافحة الارهاب بفاعلية فى الاراضى السورية.

ودعت المجتمع الدولى الى الإجماع على دعم هذا الاتفاق لخلق الظروف المواتية لاستئناف محادثات السلام بين الاطراف السورية المتصارعة.

أ.ش.أ

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