دراجة ذكية مبتكرة بتقنيات مذهلة

كشفت شركة LeEco للتكنولوجيا عن الدراجة الذكية Super Bike المجهزة بمجموعة من مزايا السلامة والأمان، بما في ذلك إشارات الليزر والتعرف على بصمات الأصابع.

وسيتم تشغيل الدراجة من خلال برمجيات أندرويد، وهي مزودة بشاشة عرض قياسها 4 بوصة، ويمكن للمستخدمين مشاركة مواقعهم ورحلاتهم مع الدراجات الأخرى من خلال تطبيق على الهاتف الذكي متصل بـ cloud “السحابة”.

كما يمكن برمجة نظام الملاحة المدمج في الدراجة من أجل تحديد الأهداف الحالية والمستقبلية، وأكد كريس بنروز، نائب رئيس شركة AT&T لاتصالات الإنترنت: “هذا الابتكار الجديد يعزز من قدراتنا على الربط بين المركبات والأجهزة المستخدمة حول العالم”.

وصممت هذه الدراجة الذكية لتوفير معايير السلامة والأمان من خلال العديد من الميزات التي يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين وكذلك الأشخاص الآخرين على الطريق.