5 نصائح بسيطة للتوفير

نعاني غالباً من نفاد المصروف قبل نهاية الشهر بسبب عدم تنظيم النفقات، لذا يقترح "سيدتي. نت" على القارئات بعض الأفكار المساعدة في موازنة المصروف بشكل يلبي احتياجاتهن، مع الادخار قليلاً:

1. يُفضّل تحديد قائمة بالمشتريات قبل الذهاب إلى السوق، بهدف تقليص المصاريف من خلال شراء الاحتياجات الضرورية والابتعاد عن الكماليات.

2. يُنصح بالاتجاه إلى الأسواق الشعبية المعروفة بأسعارها المنخفضة مرّة في الأسبوع، بغية شراء الخضر والفاكهة، مع متابعة عروض "السوبرماركت".

3. يُستحسن تجنب تناول الوجبات السريعة خارج المنزل؛ لكونها تعدّ غير صحية ومكلفة بعض الشيء.

4. يدعو الخبراء إلى البعد عن استخدام بطاقات الائتمان، التي تدفع إلى صرف المال بدون انتباه!

5. يمكن توفير الكثير من المال، عند شراء الملابس والأجهزة، خلال موسم التخفيضات.