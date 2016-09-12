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طريقة تضمن عدم استعادة الصور على هواتفكم بعد بيعها

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طريقة تضمن عدم استعادة الصور على هواتفكم بعد بيعها طريقة تضمن عدم استعادة الصور على هواتفكم بعد بيعها

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تبديل هواتفهم كل فترة، وبيعها إلى المتاجر التي تشتري الهواتف النقالة.

فهذه الهواتف تحتوي على صور وبيانات خاصة بمستخدمها الأول، وقد لا تختفي تماما رغم إزالتها عبر طريقة الحذف العادية، أو حتى من خلال إعادة ضبط الهاتف من جديد ليعود برنامجه كما كان لحظة شرائه.

ومن هنا، تشكل هذه المشكلة هاجساً للكثيرين، وخاصة للفتيات اللواتي يحتفظن بصور خاصة لا يريدن لأحد رؤيتها أو استعادتها بعد حذفها.

كيف تشحن هاتف آيفون 6 من البطيخ؟ فلحل هذه المشكلة، قام شاب مصري يدعى إسلام محمد بإعداد تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يشرح من خلاله الخطوات التي يجب إتباعها عند بيع الهاتف حتى لا يستطيع المشتري استعادة الصور التي تم مسحها من على الجهاز، خاصة إن كان الهاتف يخص فتاة.

ووفقا لمقطع الفيديو، يجب مسح جميع الأشياء من على الهاتف ثم تشغيل الهاتف لتسجيل مقطع فيديو يشغل مساحة الهاتف بالكامل في مكان مظلم لا يوجد به أي صوت، ثم يمسح مقطع الفيديو ويعاد تسجيله مرة أخرى، كي لا يستطيع من اشترى الهاتف الحصول على الصور أو استعادة الفيديوهات غير الإثنين اللذين تم تسجيلهما مؤخرا.

 

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