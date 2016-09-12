بالأسماء.. تنقلات تشمل 1955 مستشارا وقاضيا على مستوى الجمهورية

حصل "اليوم السابع" على كشوف أسماء 1955 مستشارا وقاضيا، شملهم الجزء الثانى من الحركة القضائية (2016-2017) على مستوى النيابة العامة والمحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الحركة تفصيليا تعيين 62 رئيسا بالنيابة العامة من الفئة (أ) فى ليشغلوا منصب رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ)، وتعيين 46 من رؤساء المحاكم الابتدائية فئة (أ) كرؤساء للنيابة العامة من الفئة (أ).

وتعيين 7 رؤساء بالنيابة من الفئة (ب) لشغل منصب رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، وتعيين 30 رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) لرئاسة المحاكم الإبتدائية من الفئة (ب).

كما قرر المجلس إرجاء ترقية كل من المستشارين: يحيى عبد الحميد عبد الجواد الشاهد، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأحمد محمد عبد الفتاح السيد، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة المنصورة الابتدائية، إلى درجة رئيس من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها لعدم استيفاء كلاهما التقارير الكفاية اللازمة للترقية.

وأيضا تأجيل ترقية كل من المستشارين: أحمد نجاتى سيد أحمد سند القاضى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وطارق عزت عامر مكى، القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى درجة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها لحين استيفاء كلاهما تقارير الكفاية اللازمة للترقية.

وشملت الحركة ترقية 487 مستشارا من رؤساء النيابة العامة والمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، لشغل مناصب رؤساء بالمحاكم والنيابات من الفئة (أ)، فضلا عن تعيين 488 مستشارا من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة، رؤساء للمحاكم والنيابات من الفئة (ب). وتعيين 408 من وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة، لشغل منصب قاضٍ بالمحاكم الابتدائية.

وقرر مجلس القضاء الأعلى نقل 19 قاضيا إلى محكمة شمال القاهرة، و22 مستشارا إلى محكمة القاهرة الجديدة، وإلى جنوب القاهرة الابتدائية 17، وإلى محكمة حلوان الابتدائية 5، وإلى محكمة الجيزة الابتدائية 20، وإلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية 18.

ونقل 11 مستشارا إلى محكمة بنها الابتدائية، وإلى محكمة شبرا الخيمة الابتدائية 10، وإلى محكمة شرق الإسكندرية 16، وإلى محكمة غرب الإسكندرية 6، وإلى محكمة طنطا الابتدائية 26، وإلى محكمة المحلة الكبرى 9.

وإلى محكمة ههيا الابتدائية 13، وإلى محكمة المنصورة الابتدائية 18، وإلى محكمة دكرنس 21، وإلى محكمة شبين الكوم الابتدائية، 1، وإلى محكمة دمنهور الابتدائية 14، وإلى محكمة إيتاى البارود 3، وإلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية 7، وإلى محكمة دمياط 7، وإلى محكمة بورسعيد 7، وإلى محكمة الإسماعيلية 3. وإلى محكمة شمال سيناء 4، وإلى محكمة السويس 18، وإلى محكمة جنوب سيناء 8، وإلى محكمة الفيوم 19، وإلى محكمة بنى سويف 7، وإلى محكمة المنيا 6، وإلى محكمة أسيوط 4، وإلى محكمة منفلوط 3، وإلى محكمة سوهاج 9، وإلى محكمة الوادى الجديد1، وإلى محكمة قنا 24، وإلى محكمة الأقصر الابتدائية 15، وإلى محكمة البحر الأحمر 10، وإلى محكمة أسوان 14.