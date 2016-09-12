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السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. وضبط 7 أسلحة نارية

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السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. وضبط 7 أسلحة نارية السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالمنيا.. وضبط 7 أسلحة نارية

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث أبوقرقاص من السيطرة على مشاجرة وقعت بين طرفين بقرية شيبة الغربية، اليوم الاثنين.  

 

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود معلومات بوجود خلافات بين عائلة الفتايحة و عائلة العفايفة ويجهزون أسلحة نارية للشجار فيما بينهم.

 

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وبالانتقال تم ضبط 7قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 5بنادق آلية، و2 فرد محلى، وعدد كبير من الطلقات من العائلتين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

 

 

 

 

 


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