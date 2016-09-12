بسبب «حصان».. الشرطة الأمريكية تغلق شارعًا مزدحمًا في مانهاتن

اضطر شرطي أمريكي إلى إغلاق أحد الشوارع المزدحمة فى مدينة “مانهاتن” لبعض الوقت، وذلك بعد أن سقط حصان فى وسط الشارع، وكان يعاني من الإعياء والتعب الشديد وبدا أنه فقد الوعى؛ وظل الحصان طريحا على الأرض وعاجزا عن الحركة لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

وقال أحد شهود العيان إن الحصان كان يجر عربة في وسط الشارع وكان صاحبه يصرخ به ويأمره بعبور إشارة المرور، لكن الحصان سقط بعد ذلك بلحظات على الأرض من شدة الإعياء؛ ومن جانبه أكد مالك الحصان أن الحصان لم يسقط على الأرض نتيجة شعوره بالتعب لكنه تعثر ووقع.

وقام أحد ضباط الشرطة بإيقاف حركة المرور فى الشارع لبعض الوقت، كما تم استدعاء العاملين بالإسطبل الذى يقيم به الحصان، والذين قاموا بإعطائه الماء وساعدوه على النهوض.

واتصل شهود العيان بإدارة الصحة في “نيويورك” وقاموا بالإبلاغ عن الأمر، خوفًا من أن يكون الحصان يتعرض للتعذيب على يد مالكه؛ وصرح المتحدث باسم إدارة الصحة بأن تم إجراء تحقيق في الأمر كما قام الأطباء البيطريين بفحص الحصان، وتبين أنه تعثر وسقط على الأرض ولم يفقد الوعي جراء شعوره بالإعياء.