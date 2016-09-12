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بالصور.. محافظ بني سويف يحتفل بالعيد مع المسنين ويوزع عليهم الهدايا

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unnamedقام المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بزيارة دار الخير للمسنين التابعة لجمعية الشابات المسلمات بالحمرايا شرق النيل, حيث قدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع بعض العيديات عليهم , معربا عن سعادته بتواجده بين المسنين في هذا المناسبة السعيدة تقديراً وإمتنانا لما قدموه لأبنائهم في أداء رسالتهم في الحياة وما لاقوه من جهد وعناء في تربية ورعاية أولادهم.
> جدير بالذكر أن المحافظ قد قام في وقت سابق من اليوم بزيارة لاحدى مؤسسات الأيتام .فضلاً عن زيارته لمستشفى بني سويف العام , حيث قدم التهنئة للأيتام والمرضى ووزع عليهم بعض الهدايا بمناسبة العيد.

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