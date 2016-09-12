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47 مليون جنيه لتطوير أقسام الأشعة بمعهد أورام أسوان

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47 مليون جنيه لتطوير أقسام الأشعة بمعهد أورام أسوان 47 مليون جنيه لتطوير أقسام الأشعة بمعهد أورام أسوان

معهد أورام أسوان-أرشيفيةزظ

أعلن مدير معهد الأورام بأسوان الدكتور علي صبحي إن أعمال تطوير المبنى القديم تشمل قسم الآشعة بتركيب جهاز الرنين المغناطيسي بتكلفة تسعة ملايين جنيه وجهاز المحاكي الخطي بتكلفة أربعة ملايين جنيه لتوفير الخدمة العلاجية المتكاملة لمرضى العلاج الإشعاعي.

وأضاف صبحي اليوم الاثنين إنه تم تركيب جهاز الجاما كاميرا بالمواد المشعة للتشخيص الدقيق للأورام ولجلطات الرئة والغدة الدرقية والذي تصل تكلفته إلى ستة ملايين جنيه وجهاز السونار والموجات الصوتية وجارى تركيب جهاز الآشعة الجديد ثلاثي الأبعاد للعلاج الإشعاعي حيث تصل تكلفته إلى 23 مليون جنيه وجهاز ديموجرافى ديجتيل للكشف المبكر عن أمراض الثدي بتكلفة خمسة ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم البدء في إنشاء دورين آخرين لمبنى العيادات الخارجية الجديد بتكلفة 19 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية والتي تضم الأقسام الداخلية وعيادات أورام الأطفال وغرف العمليات الكبسولة.

أ ش أ

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