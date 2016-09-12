رواد "تويتر" يحيون الذكرى العاشرة لإعدام صدام حسين

دشن رواد موقع التغريدات المصغرة "تويتر" هاشتاج "ذكرى وفاة صدام حسين"، متجاوزًا 70 ألف تغريدة، حيث أعدم فجرًا فى 30 ديسمبر 2006 منذ عشرة سنوات، الذى وافق أول أيام عيد الأضحى بعد إدانته المحكمة الجنائية العراقية بالتورط فى قضية الدجيل.

وتنوعت التغريدات حول الهاشتاج بين المؤيدين والمعارضين لصدام حسين، حيث قال عبد الرحمن آل الشيخ": هذا الرجل آخر كلامه كانت الشهادتين.. التى يهدى لها الله من يشاء من عباده الصالحين رحمك الله"، كما أضاف آخر: "اليوم تجد من يبكي عليه ليس حبًا فيه لكن ألمًا بما حل بنا أمة لم تعد تعلم أين السبيل وكأن إعدامه كان مفصل الأمة الذى كُسر".

بينما أشارت رؤى الزغيبى: "شخصية غريبة ما تعرف تحبها ولا تكرهها.. تشوف مقاطع تحس بهيبته وشجاعته، تقرأ عن بعض مواقفه تحس إنه أكبر خاين.. الله يرحمه"، وأضاف تركى بن سعود: "أمريكا فجرت برجين لها لتخلق قصة الإرهاب فبدأت تجوب العرب وبدأت بأقواهم وهو صدام وليبيا والجزائر وتونس والشام واليمن".

رواد تويتر يدشنون هاشتاج ذكرى صدام حسين