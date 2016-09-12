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بالفيديو - ' السماء تُمطر هدايا على الأطفال ' .. ما أروع جماهير الدوري الهولندي

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بالفيديو - ' السماء تُمطر هدايا على الأطفال ' .. ما أروع جماهير الدوري الهولندي بالفيديو - ' السماء تُمطر هدايا على الأطفال ' .. ما أروع جماهير الدوري الهولندي

مشهد رائع يبث السعادة في قلوب محبي كرة القدم. لقطة إنسانية ولا أروع والسبب جماهير أدو دين هاج الهولندي أمام فينورد.

أدو دين هاج حل ضيفا على فينورد في الجولة الخامسة من الدوري الهولندي بحضور جماهيري و"أطفال مستشفى صوفيا للأطفال في هولندا".

نادي فينورد أعلن عبر موقعه الرسمي دعوته لأطفال المستشفى لحضور المباراة، وكتب في بيانه: "فينورد يأمل أن يشعر جميع الأطفال والموظفين بالاستمتاع في هذا اليوم".

بيان وصل إلى جماهير أدو دين ليأتي قرارهم لبث السعادة في قلوب الأطفال المرضى. وجاء مدرج الأطفال أسفل المدرج الأساسي لجماهير الضيوف.

ومع انطلاق المباراة وقبل مرور ربع ساعة من بدايتها أمطرت جماهير أدو دين هاج، الأطفال بالألعاب والدمى والهدايا في مشهد أكثر من رائع جعل جماهير فينورد تقف لتحية جماهير الضيوف.

وفاز فينورد بثلاثية مقابل هدف ليقفز لصدارة الدوري برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد أدو دين عند النقطة 10 في المركز الثالث.

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فيديو اليوم السابع

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