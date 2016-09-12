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5 خطوات تخلصك من دهون الإبط أهمها.. تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة

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5 خطوات تخلصك من دهون الإبط أهمها.. تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة 5 خطوات تخلصك من دهون الإبط أهمها.. تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العادات الغذائية التى من شأنها أن تساعد على التخلص من أسفل الذراع فى شهر واحد وتتضمن هذه العادات الآتى:

1.تجنب الأطعمة المقلية:

لأن الأطعمة التى تقلى فى درجات حرارة عالية تحتوى على مادة الأكريلاميد وهى مادة مسرطنة معروفة، تضيف الكثير من الدهون فى الجسم وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول والسمنة والسرطان.

2.تناول الكثير من الخضروات:

خاصة الخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلى التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات وسعرات حرارية أقل، فهذا يساعد على منع تراكم الدهون فى الجسم بما فى ذلك تحت الإبطين، كما أن وجود الخضروات فى نظامك الغذائى اليومى هى واحدة من أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الدهون تحت الإبط.

3.تجنب الأطعمة المصنعة:

والتى تشمل الرقائق والكحك والبسكوت واللحوم، فهى تحتوى أيضا على كميات عالية من المواد التى تؤدى إلى زيادة الدهون فى الجسم.

4.يجب أن يشمل نظامك الغذائى الكثير من الفاكهة:

لأن الفاكهة تحتوى على جميع أنواع المواد الغذائية ولا تحتوى على السعرات الحرارية والدهون، كما أنها غنية أيضا بالألياف التى تساعد فى منع تراكم الدهون فى الجسم.

5.تناول الحبوب الكاملة:

لأن الحبوب الكاملة صحية وغنية بالألياف والبروتين، وهذا سوف يساعد فى الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، ولا تجعلك تنغمس فى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وبالتالى تمنع تراكم الدهون فى جميع أنحاء الجسم وكذلك الإبطين. 


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