بالفيديو.. “مرسيدس بنز” تكشف عن سيارة الشحن المستقبلية

أعلنت شركة “مرسيدس بنز” الألمانية عن سيارتها الجديدة لنقل البضائع “Vision Van” المزودة بأحدث التقنيات مع وجود مساحة كبيرة للبضائع التى سيتم توزيعها بمساعدة طائرتين بدون طيار.

وتعتمد سيارة “Vision Van” على الطاقة الكهربائية، وهى مزودة بمحركات كهربائية بقوة 100 حصان، ويمكنها قطع مسافة 270 كيلو متر قبل الحاجة لإعادة الشحن، فيما يمكن تستطيع الطائرتان رباعيتا المراوح المثبتتان على السطح حمل بضائع تزن 2 كيلو جرام، لمسافة تصل 19 كيلو متر، إلى المناطق المزدحمة قبل إعادة الشحن.

وتقوم الطائرتان بشحن البضاعة مباشرة من السقف وتلقائيا بمساعدة أنظمة رفوف روبوتية وجهاز كمبيوتر يزود السائق بالمعلومات ويتيح تخزينها.

وتأتي “Vision Van” بزجاج أمامى ملفوف، لضمان رؤية أمامية أفضل، ومن دون زجاج خلفى أو جانبى، وهو ما سمح لمصممى الشركة بتشكيل جسد السيارة وجوانبها بشكل أملس للغاية وانسيابى، وتعد هذه السيارة الأولى فى العالم التى تحتوى على تكنولوجيا تربط الأشخاص وعملية القيادة بشكل رقمى من مكان التحميل إلى مكان التوصيل.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية عن “فولكر مورنهينويج”، الرئيس التنفيذى لشركة “مرسيدس” قوله إن السيارة الجديدة تعبر عن الرؤية الجديدة للأجيال القادمة من السيارات، مضيفا أن تلك التكنولوجيا ستجعل عمليات التوصيل أسهل وستقلل من الوقت المطلوب للتسليم للعملاء.

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