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بالصور..أبطال «Street Workout»:«مفيش حد مهتم بينا ولو اتعرض علينا جنسية هناخدها»

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موسيقى صاخبة تُلهب حماسهم، وتدريبات شاقة تقوي سواعدهم، وأماكن غير مؤهلة تكسر عزيمتهم»، هكذا هو حال لاعبي «Street Workout» والتي يُطلق عليها حرفيًا «التدريب البدني في الشوارع»، فعلى بعُد أمتار قليلة من مدرسة السعدية بمحافظة الجيزة، يتدرب مجموعة من الهواه في صالات رياضية غير مؤهلة؛ استعدادًا لتصفيات بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل شهر أكتوبر المقبل بمنطقة الأهرامات.

ورياضة «Street Workout» ظهرت في عام 2005 على يد مجموعة من الهواه بالولايات المتحدة الأمريكية، كرياضة يتم ممارستها في الشوارع بعيدًا عن الصالات الرياضية، حيث تشتق اللعبة من «الجمباز» ولكن بطريقة حرة واحترافية، وحديثًا يتم تنظيم بطولات عالمية لتلك اللعبة، نظرًا لاهتمام شريحة عريضة من الرياضين حول العالم بها.
> «الحمدلله حصلت على المركز الـ15 عالميًا في Street Workout من ضمن 64 دولة حول العالم».. هكذا بدء «عمر الجبالي» البالغ من العمر «21 عامًا)، حديثه عن تلك الرياضة الحرة.14344318_968610883247328_87223187817978144_n

ويضيف «الجبالي» لـ«ONA»، :«المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا إن مفيش حد مهتم بالرياضة ديه في غير عدد قليل جدًا، مع إنها رياضة مهمة وممكن تجذب سياحة للبلد خصوصًا إن غالبية الممارسين للعبة من الأجانب”.

ويتابع:«أحنا تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة لعمل اتحاد باسم اللعبة بس الشروط كانت مجحفة بالنسبالنا.. بس حاليًا أحنا بنتواصل مع الوزارة عشان يتم عمل الاتحاد ونأمل إنها تخلص خلال الشهور المقبلة”.

ويقول الشاب العشريني إنَّه ليس لديه مانع في الحصول على جنسية أخرى إذا تم توفير الإمكانيات المناسبة له لممارسة اللعبة، مؤكدًا أنَّ الوضع حاليًا يستحيل أنَّ يكمل الفرد فيه بشكلٍ طبيعي، نظرًا لعدم توافر أي شئ – على حد وصفه.
> وعلى النقيض، يلتقط أطراف الحديث «حمزة عبدالله» لاعب « Street Workout»، قائلاً:”أنا بالنسبالي عاوز أمثل مصر ومش عاوز جنسية تانية ولا اتعرض عليا هرفضها نفسي أعمل حاجه تمثل مصر في اللعبة ديه”.14330137_968610829914000_2826828692265029857_n

ويضيف «عبدالله» لـ«ONA» أنَّ المشكالات الكبيرة التي تواجهم في تلك الرياضة المبالغ الطائلة التي يقومون بدفعها لحجز صالة رياضية أسبوعيًا، مؤكدًا أنَّهم تقدموا إلى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة والقاهرة لعمل ساحات رياضية لتلك اللعبة لكنها رفضت بشكلٍ قاطع دون إبداء أي أسباب حيال ذلك.

ويستطرد:”كل اللي أحنا عاوزينه صالات رياضية مؤهلة واهتمام من وزارة الشباب لينا، عشان بجد الأجنبي مش أحسن مننا في حاجه وأحنا على قدرة أننا نحقق مراكز عالمية”.

من ناحيته، يبدأ محمود أنور «25 عامًا»، مدرب لرياضة « Street Workout»، حديثه :”بدأت ممارسة اللعبة بعد ما أتفرجت على فيديوهات لأجانب يمارسون اللعبة، وشاركت ببطولة الجمهورية في مصر وأخذت مركز الـ5، وبإذن الله داخلين على تصفيات كأس العالم واللي هتبدأ في شهر أكتوبر في الأهرامات”.14344298_968610283247388_4777417061292257936_n

ويشير أنور إلى أنَّهم ذهبوا إلى وزارة الشباب والرياضة لمقابلة الوزير، مؤكدًا أنَّه تم مقابلة الوزير ولكن تم عرض شروط لا نقدر على فعلها مثل دفع 500 ألف جنيه كرأس مال للاتحاد، علاوة على تبني 3 أندية كبار للعبة، وغير ذلك من شروط لا نستطيع عملها.

ويضيف الشاب العشريني:”أحنا بندرب في مكان بدائي جدًا، وبنستخدم مراتب نوم عشان تحمينا من النزول الحاد على الأرض، وحصل كذه مرة إن احنا اتصبنا من خلع للكتف وكسر في القدم”.

وطالب أنور وزارة الشباب والرياضة بالنظر إلى الرياضيات الفردية لأنها هي من تحصل على البطولات العالمية.
> جدير بالذكر أنَّه في أوائل شهر أكتوبر المقبل ستقام تصفيات بطولة العالم لرياضة « Street Workout» في منطقة الأهرمات والتي سيحضرها عدد كبير من الرياضين حول العالم.

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