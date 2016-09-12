اختاري الذهب الأصفر لإطلالة مشرقة

للمجوهرات لمسة ساحرة على إطلالة السيدة. فهي تزيد من فخامتها وأناقتها، كما أنها تضفي الكثير من الأنوثة والرقة على مظهرها. وللذهب الأصفر تحديداً، قدرة هائلة على جعل الإطلالة أكثر إشراقاً وتوهجاً..

وقد لاحظنا ضمن مجموعات المجوهرات لموسم خريف وشتاء 2016-2017 أنّ للأحجار الكريمة والألماس الأصفر دوراً كبيراً وحضوراً قوياً، وقد زيّنت مختلف التصميمات، من عقود، إلى أقراط، وأساور وخواتم أيضاً.

وقد شاهدناها لدى "شوبارد" Chopard في مجموعة "ريد كاربيت" Red Carpet. ، ولدى "شانيل" Chanel في مجموعة "هوت جوليري" Haute Joaillerie، كذلك لدى دار "كارتيه" Cartier في مجموعة "ذي ماجيك أوف لايت" The Magic of Light. وفي مجموعات المجوهرات النفيسة لدى كلّ من "بوشرون" Boucheron، و"دي بيرس" de Beers.

وبإمكانك أنت أن تتزيّني بالمجوهرات الصفراء في مختلف المناسبات الفاخرة، خصوصاً أنها تليق بمعظم الألوان على فساتين السهرة، مثل الأسود، والأخضر، والأزرق الداكن، وحتى أنها تليق بتصميمات فساتين الخطوبة والزفاف أيضاً.

شاهدي المجموعة الرائعة التي جمعناها لك من المجوهرات المرصّعة بالأحجار الكريمة والألماس الأصفر، واختاري منها ما يُعجبك لتتألقي ببريق شعاع الشمس الصافي.