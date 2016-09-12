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11 جريحًا في انفجار وقع بولاية فان‎ التركية

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11 جريحًا في انفجار وقع بولاية فان‎ التركية 11 جريحًا في انفجار وقع بولاية فان‎ التركية

أفاد مراسل قناة “الغد” في اسطنبول، مصطفى القطان، بوقوع انفجار في ولاية “فان” الواقعة الحدود الإيرانية- التركية شرق البلاد، قائلاً: “هذا الانفجار استهدف مقر حزب العدالة والتنمية”.

وقال القطان خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامي محمد عبد الله، إن هذا الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، أسفر عن سقوط أكثر من 11 جريحًا، والبعض منهم في حالة خطيرة.

وأضاف القطان أنه: “بعد وقوع هذا الانفجار، انتشرت الشرطة بشكل كبير، وذلك لمحاولة إلقاء القبض على من تسبب في هذا الانفجار”.

ونقل القطان عن مصادر أمنية تركية ترجح بأن يكون مقاتلون من حزب العمال الكردستاني وراء هذا الانفجار.

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