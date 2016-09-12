“العرّاف” كوميديا اجتماعية سياسية… يوميًا على MBC مصر 2

مِن لواءٍ صارمٍ في مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمالٍ ثري من بور سعيد، إلى طبيب شهير يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية.. فمحامٍ قدير.. وتاجر أنتيكات مُحنّك.. وعرّاف ذائع الصيت في الخليج والعالم العربي… سلسلة من الشخصيات ييٌُدمها النجم عادل إمام يومياً وينتقل بها من عالمٍ إلى آخر، في أجواء من الكوميديا الساخرة.. وذلك عبر حلقات مسلسله الشهير “العرّاف” الذي تعرضه قناة MBCمصر 2 يومياً بداية من غداً.

تدور قصة مسلسل “العرّاف” حول”نصّاب محترف” يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، وتفادي جميع المطبّات، والتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من إنشغاله بالنصب والتزوير.

يضم العمل عدداً كبيراً من نجوم الدراما والكوميديا، منهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخي، ريهام أيمن، ورشا المهدي، وشريف رمزي، وأحمد فلوكس، ومحمد عبد الحافظ، ومحمد الشقنقيري، وآخرين.. إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.