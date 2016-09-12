أسوان تقرر منع تأجير الحمير والأحصنة بميدان المحطة وشوارعها الرئيسية

أصدرت محافظة أسوان، بياناً، اليوم الاثنين، تؤكد فيه منع تكرار ظاهرة تأجير الحيوانات وخاصة الحمير والأحصنة، بجانب التوك توك والموتسيكلات، طوال أيام العيد بميدان المحطة، وميدان نادى أسوان الرياضى وبالشوارع الرئيسية بمنطقة أطلس، خلف مبنى المحافظة.

وأوضح بيان المحافظة، أنه فور ورود شكاوى عديدة من المواطنين بمعاناتهم من ظاهرة تأجير الحيوانات خلال فترة العيد، تم التعامل بحسم مع المشكلة لخطورتها على حركة المشاة من الأطفال والسيدات وكبار السن، بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية للسيارات، وأيضاً لأنها تشوه واجهة المدينة، مع تسببها في التلوث البيئى نتيجة إلقاء مخلفاتها في هذه الميادين والشوارع.