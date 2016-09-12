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ضبط 13 طن قمح به سوس وحشرات بالإسكندرية

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ضبط 13 طن قمح به سوس وحشرات بالإسكندرية ضبط 13 طن قمح به سوس وحشرات بالإسكندرية

>الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية تواصل حملاتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضبط سوق المنتجات الغذائية بالإسكندرية بناء على توجيهات اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال الأعياد لمنع تسرب أى أغذية غير صالحة للاستهلاك إلى الأسواق استغلالا لظروف الزحام وزيادة الطلب على المواد الغذائية.

 

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمنطقة غرب الإسكندرية بضبط 8 أطنان من الدقيق البلدى (استخراج 82%) بأحد المطاحن تحتوى بالفحص الظاهرى على حشرات حية، وتم العرض على النيابة العامة. وبمنطقة وسط الإسكندرية قامت الإدارة بضبط 5 أطنان قمح صب بأحد المطاحن لاحتوائها بالفحص الظاهرى على حشرات حية (سوس)، وتم العرض على النيابة العامة.


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