بالصور.. الدخان يحجب الرؤيا على الطرق وشوارع المدن بسبب حرق قش الأرز بكفر الشيخ

أشعل أهالى كفر الشيخ بقرى ومراكز المحافظة النيران فى قش الأرز، وارتفعت ألسنة اللهب وتصاعد الدخان ، وتحولت فرحة الاحتفال بعيد الأضحى لاشتباكات ومشادة كلامية بين الأهالى بقرى الحامول وبيلا وقلين وفوه، والتى شهدت أكثر حالات الحرق حتى المنطقة القريبة من مجزر كفر الشيخ الرئيسى لم تسلم من دخان قش الأرز، ما آثار غضب الأهالى من كثرة الأدخنة المتصاعدة على عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ.

وقال محمد السيد على "مدرس"، "لم نكن نتوقع أن تزداد عملية حرق قش الأرز بهذه الصورة فى اليوم الأول لعيد الأضحى برغم الجهود التى تبذلها المحافظة لتحويل قش الأرز لسماد وعلف، إلا أن الفلاح مصمم على حرق قش الأرز ظناً منه أن حرق قش الأرز مفيد للتربة على غير الحقيقية.

وأضافت هدى مسعد محمد "ربة منزل"، "هو دا عيد ياربى، ولا غلب وهم علينا، منهم لله طلعونا من بويتنا مخنوقين مش عرفين نتنفس من كثرة الدخان"، مطالبة بتشديد العقوبية على المزارعين، قائلة "سياسة المحايلة متنفعش".

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه متواجد فى اليوم الأول لعيد الأضحى بغرفة العمليات بالمديرية لمتابعة الغرف الفرعية بالإدارات، واللجان التى تطوف القرى لمنع حرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخاللفين.

وأضاف عبد الله خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، تم تحرير 580 محضر حرق قش أرز، مؤكداً أنه تم تحرير خلال اليومين الماضيين 150 محضر بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى إنه لا تهاون مع المخالفي ، مضيفًا إن البعض يستغل أيام العطلات لحرق المزيد من قش الأرز، ولكننا بالمرصاد لهم، لافتًا إلى أن عمليات حرق قش الأرز هذا العام أقل من العام الماضى، مضيفًا "نقدم كل ما فى وسعنا للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة".