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مورينيو: أثق في راشفورد ' ذو المستقبل اللامع ' .. سيلعب أمام فينورد

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مورينيو: أثق في راشفورد ' ذو المستقبل اللامع ' .. سيلعب أمام فينورد مورينيو: أثق في راشفورد ' ذو المستقبل اللامع ' .. سيلعب أمام فينورد

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبه الشاب ماركوس راشفورد لديه مستقبل لامع وإنه سيلعب أمام فينورد في الدوري الأوروبي.

ولم يشارك صاحب الـ18 عاما من بداية أي مباراة مع مورينيو هذا الموسم إلا أن الاستثنائي قال عن مهاجمه: "بالنسبة لي المباراة الكبيرة المقبلة ستكون أمام فينورد، وفي المباراة المقبلة سيلعب. هذا ما يمكنني قوله".

وأضاف "أثق فيه تماما وأعلم أن مستقبله سيكون لامعا. هو مهاجم رقم 9 بالنسبة لي ولكن إذا أردت أن أشركه في مراكز أخرى سأعمل على تطويره. لكن شخصيته موجودة".

وشرح "الناس تنظر للموهبة ولكن الشخصية في ذلك السن مهمة جدا وهو ما عرضه راشفورد الموسم الماضي".

وسجل راشفورد 18 مشاركة و8 أهداف في الموسم الماضي الأول له مع يونايتد.

وأضاف مورينيو "ضد سيتي، شعرت أنهم ضعفاء على الأطراف لذلك أشركت راشفورد ليعطينا ما لم يعطيه لنا مخيتريان وجيسي لينجارد في الشوط الأول".

وأتم "الفتى أعطانا ما نحتاج وإذا سار الأمر بشكل طبيعي سنكون هنا نتحدث عن نتيجة مختلفة".

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