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دي بروين: سيتي ممتع مع جوارديولا

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دي بروين: سيتي ممتع مع جوارديولا دي بروين: سيتي ممتع مع جوارديولا

قال كيفن دي بروين إن مانشستر سيتي أصبح "فريقا ممتعا" مع مدربه بيب جوارديولا.

وسجل النجم البلجيكي الهدف الأول في دربي مانشستر ليساعد فريقه على هزيمة يونايتد 2-1 وقنص 12 نقطة كاملة من الـ4 مباريات الأولى في الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين: "أظن أن الطريقة التي نلعب بها الآن ممتعة خاصة للاعبين الهجوميين. نلعب كرة قدم جميلة جدا، تلك الطريقة هي التي نريد اللعب بها".

وأضاف "لبعض اللاعبين هذه بداية جديدة. نبتعد قليلا عن الطبيعة البدنية للدوري الإنجليزي لأننا لسنا أقوياء بدنيا مثل بقية الفريق".

وأكمل "لذلك نحاول السيطرة عليهم بطريقة لعبنا".

واستدرك "كرة القدم ليست سهلة، لكل فريق أسلوبه ولكل لاعب أسلوبه كذلك ولكن الجميع يعمل بكل جد، حتى الجدد".

وأتم قبل أن يواجه فريقه بروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا "الأمر إيجابي جدا، علينا إبقاءه كذلك".

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