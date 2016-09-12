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ويلشير: سأثبت أنكم مخطئون

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ويلشير: سأثبت أنكم مخطئون ويلشير: سأثبت أنكم مخطئون

قال جاك ويلشير لاعب أرسنال المعار إلى بورنموث إنه سيثبت للجميع خطأهم بخصوصه مع فريقه الجديد.

وكان ويلشير قد انتقل لبورنموث على سبيل الإعارة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب ويلشير في الفوز على وست بروميتش ألبيون 1-0.

وقال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "لو هناك علامات استفهام حولي فهي حول لياقتي، لذا أريد لعب أكثر عدد ممكن من المباريات. أريد أن أثبت للجميع خطأهم وأبدأ مشواري من جديد".

وأضاف "هدفي الذي يعرفه الجميع هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات".

وأكمل "من الجيد لي أن ألعب دقائقي الأولى وأعتاد على طريقة لعب بورنموث. هي قريبة لطريقة لعب أرسنال".

وأتم "لعبت كرقم 10 ثم تحركت لليمين. يمكنني فعل ذلك ويمكنني اللعب متأخرا في وسط الملعب. سنرى ما سيحدث في بقية الموسم".

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