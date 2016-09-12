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رونالدو يتحدث عن مواجهة سبورتنج الاستثنائية.. والعام الأفضل في مسيرته

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رونالدو يتحدث عن مواجهة سبورتنج الاستثنائية.. والعام الأفضل في مسيرته رونالدو يتحدث عن مواجهة سبورتنج الاستثنائية.. والعام الأفضل في مسيرته

(إفي): صرح مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن المباراة التي سيخوضها الملكي بعد غد الأربعاء أمام سبورتنج لشبونة في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، ستكون "مميزة".

جاء ذلك في مقابلة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبيل بدء الملكي لحملة الدفاع عن لقبه في التشامبيونز ليج أمام سبورتنج، الذي كان كريستيانو قد استهل فيه مسيرته الكروية.

وأوضح النجم الملقب بـ"الدون" أن المباراة "ستكون مميزة.. أنا أود العودة للعب مجددا أمام سبورتنج لأنني أعتقد أن لديه فريق جيد ومدرب جيد. ستكون لحظة مميزة في حياتي".

وأضاف "هي مباراة استثنائية ضد فريق استثنائي".

وستمثل هذه المرة الثالثة التي يلعب فيها كريستيانو أمام سبورتنج، بعد أن واجهه في موسم 2007-2008 خلال لعبه بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحول المجموعة السادسة التي يلعب فيها الريال بدور المجموعات بالتشامبيونز ليج مع سبورتنج وبروسيا دورتموند وليجيا وارسو، ذكر كريستيانو بأن الملكي خسر أمام دورتموند في البطولة نفسها في السابق.

أما عن ليجيا وارسو فقال "لم ألعب مطلقا في وارسو، ولكي أكون صريحا فأنا لا أعرف هذا الفريق جيدا ومن ثم فإنها ستكون خبرة جديدة".

وأقر اللاعب البرتغالي بأن الدفاع عن لقب دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن توج ريال مدريد بلقبه الحادي عشر الموسم الماضي، يمثل "تحديا كبيرا".

وجدد "الدون" تأكيده على أن الموسم الماضي كان الأفضل في مسيرته سواء على الصعيد الفردي أو مع فريقه أو منتخب بلاده (الذي توج معه بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه).

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