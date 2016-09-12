6 نصائح جديدة لتتميزي بمكياج سهرة العيد

تعرفي في هذا الموضوع على النصائح الأساسيّة التي يمكنك اعتمادها لتحصلي على مكياج مميّز يوم العيد :

1.لا تستخدمي المستحضرات التي تحتوي على SPF:

يحمي SPF البشرة من أشعة الشمس، الهواء وكل الملوثات التي تتعرض لها خلال النهار. لذا، من الضروري أن تستخدمي خلال فترة النهار المستحضرات التي تحتوي على SPF. لكن، في سهرات العيد، ابتعدي عن SPF إذ أنه يعكس الضوء ما يجعل بشرتك تبدو بيضاء ويفقدك جمال سمرتك.



2.عودة ظلال العيون الغليتر بقوة:

انتشرت المستحضرات الغليتر في أكثرية العروض الجمالية، ولا سيما في إصدارات مستحضرات العيون من الأي لاينر الغليتر إلى أحمر الشفاه الغلوس وظلال العيون. من هنا، ننصحك أن تستخدمي ظلال العيون الغليتر لسهرات العيد.

" لي 4 أومبر" Les 4 Ombres من " شانيل" CHANEL

" مانيتيك شادو كواد " Magnetic Shadow Quad من "غوتشي" Gucci

" سانكيسد غولد باليت" Sunkissed Gold Palette من "بوبي براون" Bobbi Brown

3.انتبهي إلى التفاصيل الدقيقة :

يمكنك أن تغضي النظر في سهراتك العادية عن بعض أخطاء المكياج التي لا تظهر في الأنوار المسائية. لكن، في سهرات العيد، عليك أن تأخذي وقتك في تنظيف كل ما يمكن أن يكون ملطخاً تحت العينين أو على الجفن العلوي. ولا تنسي أن ترسمي شفتيك بدقة بقلم تحديد الشفاه. إذ أن الصور تفضح كل أخطاء المكياج والفلاش يظهر كل الشوائب. كما ننصحك أن تضعي البودرة الخفيفة على الجفن السفلي عند تطبيق مكياج العيون. وبالنسبة للشفاه، يمكنك استخدام أعواد القطن لتنظيف إطار الشفاه.

4.تجرئي على ابتكار الألوان:

ابتعدي عن الألوان الترابية في سهرات العيد، إذ أن النظرة الطبيعية غير مطلوبة، بل أنت تحتاجين إلى مكياج قوي وجريء. من الألوان المفضلة في سهرات العيد: الأرجواني ، الخوخي، الأسود، الأخضر والأزرق.

5.احمي بشرتك من اللمعان:

تتعرض البشرة باختلاف أنواعها إلى التعرق في السهرات. لذا، احرصي في العيد على تطبيق البودرة المات فوق كريم الأساس للتقليل من لمعانه. كما يمكنك الاحتفاظ بهذه البودرة لإعادة تطبيقها كل ساعتين خلال السهرة.

6.الثقة الجمالية في العيد:

وأخيراً، ينصحك فريق عمل " سيدتي" أن تقوي ثقتك بنفسك وتتأكدي أن إطلالتك هي الأجمل. إذ أن كل سيدة تتميز بصفة جمالية لا يراها الآخرون إن لم تكن معززة بالثقة. تأكدي أنك الأجمل واستمتعي بسهرات العيد!