محافظ القاهرة يتفقد حديقتي الأزهر والفسطاط ومستشفى المنيرة العام

تفقد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة ، اليوم الإثنين، حديقتي الأزهر والفسطاط ومستشفى المنيرة العام وقام بجولة للمرسى النهري في ماسبيرو في أول أيام عيد الأضحى.

وتحدث “عبدالحميد” مع عدد من الأهالي والأسر المتواجدة داخل الحديقة للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع للمشكلات التي تواجههم خلال الاحتفال والاطمئنان على توفير احتياجات زوار الحدائق.

وطالب المحافظ بضرورة توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لتجميع مخلفاتهم بها قبل مغادرتهم الحدائق، ووجود وحدات إسعاف داخل الحدائق الكبرى أو بالقرب منها لمواجهة أي طارئ، مع التشديد على وجود نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وفي محيطها.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية للمرسى النهري في ماسبيرو اطمأن خلالها على التواجد الأمني من قبل الأمن العام وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية ونظافة الوحدات النهرية والتزام أصحاب المراكب بتطبيق شروط الأمن والسلامة والالتزام بأعداد الركاب المقررة لكل وحدة نهرية.

واستقل “عبد الحميد” أحد الاتوبيسات النهرية، يرافقه اللواء رزق على، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، واللواء صبري الجمال، مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة البيئة والمسطحات، واللواء محمود الجمصي، مدير شرطة النقل العام، قام خلالها بتوزيع الحلوى على الأطفال والشباب المقبلين على الرحلات النيلية.

كما تفقد مستشفى المنيرة العام ، واطمأن على استعداد المستشفى الكامل لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات طبقًا للكشوف، مع توافر العلاج وكافة المستلزمات الضرورية من أشعة وتحاليل وخلافه، واطمأن على استعداد أقسام الطوارئ وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أى حالات طارئة خلال إجازة العيد.

وتفقد المحافظ أيضًا مستودع بوتاجاز عين الصيرة الذي ينتشر به رجال مباحث التموين للتأكد من عدم بيعها للأطفال أو السماسرة وتجار السوق السوداء، وتأكد من توافر الأنابيب وغياب الازدحام، وشدد على مدير المستودع بتوفير كافة اشتراطات الحماية المدنية وكافة الأدوات اللازمة لمواجهة أي طارئ مع التأكيد على البيع للمواطنين بالسعر المقرر قانونًا 8 جنيهات للأنبوبة.

أ ش أ